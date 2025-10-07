Ростех создал первый российский двигатель мощностью 32 МВт для транспортировки газа

Новый двигатель НК-36СТ-32 имеет сниженный расход топлива на единицу мощности

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) разработала новый индустриальный двигатель НК-36СТ-32 мощностью 32 МВт для транспортировки газа по магистральным трубопроводам, сообщили в Ростехе.

Опытный образец двигателя Ростех представил на XIV Петербургском международном газовом форуме.

"Наша ОДК уже производит двигатель НК-36СТ мощностью 25 МВт, который успешно эксплуатируется на объектах ТЭК. Однако сегодня одними из наиболее востребованных агрегатов в газовой отрасли являются установки мощностью 32 МВт. Ранее в данном классе отечественных разработок не было. Создание нового двигателя позволит решить вопрос импортозамещения, что открывает новые возможности для развития газовой отрасли России", - сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, слова которого приводятся в сообщении.

Новый двигатель разработан и произведен на самарском предприятии ОДК-Кузнецов. Он был создан на базе серийного двигателя мощностью 25 МВт с применением современных технологий и решений. Новая разработка имеет увеличенную мощность и высокий КПД - 38%, по этим характеристикам она превосходит все отечественные газотурбинные двигатели для транспортировки газа по магистральным газопроводам. Кроме того, новый двигатель имеет сниженный расход топлива на единицу мощности.

"Опытный образец нового двигателя НК-36СТ-32 в сентябре 2025 года успешно прошел первый этап комплексных заводских испытаний. На них двигатель вышел на номинальную мощность 32 МВт и подтвердил заявленные технические характеристики", - отметил гендиректор ОДК Александр Грачев.

Сейчас конструкторы ОДК-Кузнецов разрабатывают модификацию НК-36СТ-32 для южных регионов России. Она будет способна работать при температуре более 40 градусов Цельсия и в высокогорье.