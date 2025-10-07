ВТБ и Max призвали настроить двухфакторную аутентификацию в мессенджере

Методы мошенников построены на попытке получить доступ к аккаунту и выманить персональные данные

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Эксперты ВТБ и Max представили рекомендации по защите от мошенников для пользователей мессенджера Max, речь идет, в частности, о настройке двухфакторной аутентификации для входа в аккаунт. Об этих мерах рассказали в преддверии форума "Финополис-2025", говорится в пресс-релизе ВТБ.

"Для обеспечения безопасности своих средств и данных ВТБ и Max настоятельно рекомендуют пользователям настроить двухфакторную аутентификацию (2FA) для входа в аккаунт. Можно также активировать в мессенджере "Безопасный режим" - набор настроек приватности в Max, воспользовавшись которыми, можно скрыть свой профиль из поиска, принимать звонки только от людей из списка контактов, получать приглашения в чаты только с теми, с кем пользователь уже общался", - говорится в пресс-релизе.

Как отмечают эксперты, методы мошенников построены на попытке получить доступ к аккаунту и выманить персональные данные. Пользователям следует игнорировать звонки от незнакомцев, представляющихся сотрудниками служб безопасности, и не перезванивать на неизвестные номера. Всю информацию необходимо проверять исключительно через официальные источники.

Для оперативной блокировки мошеннических действий рекомендуется использовать встроенный инструмент Мax - кнопку "Пожаловаться", выбрав категорию "Мошенничество". Все жалобы направляются в центр безопасности платформы.

