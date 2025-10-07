ЕАО опровергла сообщения о проблемах с углем

Техническая ошибка поставщика не скажется на формировании запаса топлива, пояснили в правительстве региона

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Техническая ошибка допущена при поставке очередной партии угля в Еврейскую автономную область (ЕАО), куда груз пришел в глуходонных вагонах. Это не приведет к каким-то негативным последствиям и никак не скажется на подготовке региона к отопительному сезону, сообщается в Telegram-канале правительства ЕАО.

"То, что в [поселок городского типа] Смидович приехала партия угля в глуходонных вагонах, не предназначенных под разгрузку в райцентре, - это правда. Ситуацию активно обсуждают жители области. Не правда то, что это ошибка закупки, или то, что данная ситуация может привести к каким-то негативным последствиям. Уже сейчас на угольных складах области сосредоточено более 20,5 тыс. т твердого топлива. Это не считая запасов Биробиджанской ТЭЦ, где угля запасено 44, 316 тыс. т - это даже на 15% больше, чем требуется", - говорится в сообщении.

Как подчеркнула начальник департамента по строительству и ЖКХ правительства ЕАО Анна Федорова, рядовая техническая ошибка поставщика никак не скажется на формировании требуемого запаса топлива. "Из нужных нам 23,5 тыс. т единовременно на областных складах есть уже 20,5. Это больше 87%", – отметила она.

Каждый день в регион поступает то или иное количество угля. В настоящее время в пути из Красноярска находятся 20 572,67 т. Поставщик - компания "Сибуголь".

"Это недоразумение - зона ответственности поставщика. Уголь, который стоит сейчас в Смидовиче, уедет в Хабаровск, поскольку "Сибуголь" поставляет топливо по всему Дальнему Востоку, а в Смидович для ГП "Облэнергоремонт плюс" придет новая партия - в вагонах с размыкающимися створками на дне", - говорится в сообщении.