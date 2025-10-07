В МВД предупредили о рассылке военным фиктивных приказов о награждении

Редакция сайта ТАСС

© Oleg Elkov/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Мошенники стали от имени от сотрудников штабов рассылать военнослужащим фиктивные приказы о награждении, чтобы под видом уточнения данных выявить должностных лиц батальонов, полков, бригад и дивизий, получить другую информацию. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

"Злоумышленники, представляясь сотрудниками штабов, рассылают военнослужащим фиктивные приказы о награждении. Под видом "уточнения данных" или "заполнения документов" они пытаются выявить должностных лиц батальонов, полков, бригад и дивизий, а также получить иную информацию", - сказали в киберполиции.

В МВД добавили, что участие в диалогах с неизвестными в мессенджерах всегда рискованно. Это может привести к распространению вредоносного программного обеспечения, к фишингу - краже паролей, документов и контактов, а также к сбору персональной и, что опаснее всего, служебной информации.

"Любая утечка служебных данных может обернуться последствиями не только для отдельного человека, но и для целого подразделения", - подчеркнули в УБК.