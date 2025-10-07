На Алтае выросли налоговые поступления от турбизнеса после легализации объектов

За восемь месяцев 2025 года консолидированный бюджет региона получил почти 1,5 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Общий объем налоговых поступлений от туристической отрасли в Республике Алтай вырос более, чем в два раза - до 1,5 млрд рублей. Как сообщил глава региона Андрей Турчак, этому в том числе поспособствовала "земельная амнистия" - процедура легализации объектов туротрасли.

"Динамика у нас очень хорошая. Существенно увеличилось количество субъектов, ведущих туристическую деятельность. Рост в 1,7 раза. Число официальных туроператоров выросло на 7%. <…> Почти на 20% снизилось количество происшествий с туристами. Все это очевидный результат проводимой нами политики по легализации туристического бизнеса. Ну и самый, пожалуй, для нас наглядный показатель - это динамика налогового поступления, то, за что мы боремся, боролись и будем бороться", - сказал Турчак в рамках очередного заседания правительства.

За восемь месяцев 2025 года от туристической отрасли консолидированный бюджет региона получил почти 1,5 млрд рублей налоговых поступлений. Это более, чем в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В 2024 году мы от туристической отрасли получили в бюджет на эту дату 678 млн, а всего за год 1 млрд 180 [млн рублей]. Сейчас уже на текущую дату 1,5 миллиарда. За весь 2023 год 818 млн рублей и за 2022 год 549 млн рублей. Динамика очевидна и в этой части будем ее наращивать", - добавил глава региона.

Вместе с тем, по итогам летнего туристического сезона Республику Алтай посетили 3,5 млн человек, тогда как годом ранее этот показатель составлял 3,3 млн человек. По итогам 2025 года власти региона ожидают рост общего турпотока на 5%.

"Авиаперевозка тоже подросла, пассажиропоток за этот период составил почти 400 тыс. человек. В прошлом году это было 336 тыс. человек. <…> Туристический налог за период с 1 января до 31 августа составил 43 млн рублей, по итогам года ожидаем более 80 [млн рублей]. На следующий год, как один из показателей - это более 100 млн [рублей] турналога", - сообщила первый заместитель министра экономического развития Республики Алтай Ольга Филипенкова.