ЕЦБ заявила о рисках использования замороженных активов России

Кристин Лагард обеспокоена тем, что использование замороженных средств РФ может подорвать доверие к евро и отбить у инвесторов желание держать активы в этой валюте

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 7 октября. /ТАСС/. Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что любое решение Евросоюза (ЕС) об использовании замороженных российских активов для помощи Украине должно соответствовать международному праву. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

"Мы очень надеемся, что любая схема, которая будет обсуждаться и в конечном счете использована в какой-то момент, будет соответствовать международным правилам и нормам международного права", - сказала она на пресс-конференции в Страсбурге.

Глава ЕЦБ обеспокоена тем, что использование замороженных средств РФ может подорвать доверие к евро и отбить у инвесторов желание держать активы в этой валюте. Она также считает, что любое решение должно быть согласовано всеми сторонами.

Как передает агентство, ЕС ищет способ профинансировать оборону Украины, используя российские активы, оцененные в €210 млрд.

10 сентября председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ее ведомство не будет проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, а всего лишь использует их для выдачи кредитов Украине. Позднее европейское издание Politico сообщало о планах ЕК выделить Украине "репарационный кредит" в размере €140 млрд за счет замороженных российских средств.