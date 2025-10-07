В работе Steam произошел сбой

Пользователи сообщили о проблемах с подключением к серверу, входом в личный кабинет и работой сайта

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Сбой в работе платформы Steam наблюдается в РФ и других странах. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его информации, больше всего жалоб поступило от пользователей из США (более 36,5 тыс.). 73% пожаловавшихся пользователей отметили проблемы с подключением к серверу, 17% - сбой при входе в личный кабинет, 11% - сбой в работе сайта.

По данным сервиса на 09:35 мск, за последний час на работу платформы пожаловались 3,7 тыс. россиян. Так, 41% пожаловавшихся пользователей отметили общий сбой, 28% - сбой в работе сайта, 15% - сбой личного кабинета, 14% - сбой в работе мобильного приложения.

Неполадки в работе платформы также были зарегистрированы в Австралии, Великобритании, Германии, Канаде и других странах.

Сервис Steam принадлежит разработчику компьютерных игр Valve. Через платформу распространяются игровые новости, компьютерные игры и обновления для них. Steam распространяет игры как самой Valve, так и сторонних разработчиков по соглашению с материнской компанией.