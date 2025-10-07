В Минфине не исключили размещение флоатеров до конца года

Доля облигаций с плавающей процентной ставкой опустилась ниже 40%, сообщил заместитель министра финансов России Владимир Колычев

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Минфин не исключает, что до конца года разместит облигации с плавающей процентной ставкой (флоатеры), чтобы не ухудшить конъюнктуру рынка с фиксированной доходностью. Об этом заявил заместитель министра финансов России Владимир Колычев на комитете Госдумы по финансовому рынку.

"При этом среднесрочно наши целевые ориентиры сохраняются. Сейчас доля флоатеров опустилась ниже 40%. На конец года мы не знаем что будет, у нас программа заимствований выросла. <…> Тем не менее мы не исключаем вероятность , что до конца года нам будет необходимо привлекать флоатеры, для того чтобы не ухудшить серьезную конъюнктуру на рынках инструментов с фиксированной доходностью", - сказал Колычев.