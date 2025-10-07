Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

ФАС назвала сбалансированным регулирование энергогенерации

Глава службы Максим Шаскольский отметил, что требуются лишь точечные донастройки в этом процессе
Редакция сайта ТАСС
07:20

СОЧИ, 7 октября. /ТАСС/. Регулирование электрогенерации в России сбалансировано и требует лишь точечных донастроек. Об этом этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, выступая на Всероссийской тарифной конференции.

"В области генерации отмечу, что в целом регулирование данного сегмента достаточно сбалансировано и требует лишь точечных донастроек. В настоящее время ведется работа по устранению искажений в индексированной базе тарифов в рамках регулируемых договоров. Это позволит добиться большего баланса между интересами производителей и потребителей электроэнергии", - сказал он. 

Россия