ФАС назвала сбалансированным регулирование энергогенерации
07:20
СОЧИ, 7 октября. /ТАСС/. Регулирование электрогенерации в России сбалансировано и требует лишь точечных донастроек. Об этом этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, выступая на Всероссийской тарифной конференции.
"В области генерации отмечу, что в целом регулирование данного сегмента достаточно сбалансировано и требует лишь точечных донастроек. В настоящее время ведется работа по устранению искажений в индексированной базе тарифов в рамках регулируемых договоров. Это позволит добиться большего баланса между интересами производителей и потребителей электроэнергии", - сказал он.