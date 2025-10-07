Ember: уголь впервые уступил возобновляемым источникам в энерговыработке

Генерация с использованием возобновляемых источников выросла на 363 ТВт·ч

ЛОНДОН, 7 октября. /ТАСС/. Возобновляемые источники энергии за первые шесть месяцев 2025 года впервые обошли угольные ТЭС по общей энерговыработке по всему миру. Об этом сообщил британский аналитический центр Ember.

"Уверенный рост в солнечной энергетике и, в меньшей степени, ветроэнергетике привел к тому, что в первом полугодии 2025 года впервые в истории наблюдений возобновляемые источники энергии обошли угольную энергетику. Генерация с использованием возобновляемых источников выросла на 363 ТВт·ч (+7,7%), достигнув 5 072 ТВт·ч, в то время как выработка угольных ТЭС снизилась на 31 ТВт·ч до 4 896 ТВт·ч. В результате доля возобновляемых источников энергии выросла до 34,3% (с 32,7%) в общей генерации, тогда как доля угольных ТЭС снизилась до 33,1% (с 34,2%)", - говорится в докладе центра.

Значительный рост генерации был зафиксирован в солнечной энергетике, общая выработка выросла на рекордные 306 ТВт·ч (на 31%). Такими высокими темпами роста этот сектор отрасли обязан Китаю, который ввел 55% новых мировых производственных мощностей. Чуть более четверти всех введенных в мире новых станций установили в США и Евросоюзе. В докладе при этом отмечается, что в США и ЕС несколько выросло использование ископаемых источников из-за того, что возобновляемые оказались не в состоянии удовлетворить растущий спрос. В Индии и Китае зафиксирована обратная ситуация - ветровая и солнечная энергетика справляются со спросом.

"Этот доклад демонстрирует то, что мы наблюдаем своими глазами на практике: технологии ветро- и солнечной энергетики более не являются второстепенными, они двигают прогресс мировой энергетической системы. Тот факт, что возобновляемые источники впервые обошли уголь - это историческая веха. Но для закрепления этого достижения правительства компании должны наращивать инвестиции в ветро- и солнечную энергетику, хранение энергии в аккумуляторах, чтобы гарантировать повсеместный доступ к чистому, доступному и надежному электричеству", - приводится в пресс-релизе комментарий главы Глобального совета солнечной энергетики Сони Данлоп.