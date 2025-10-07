ВТБ: количество частных инвесторов и их роль на финрынке будет расти

По словам старшего вице-президента банка Дмитрия Средина, люди "распробовали" фондовый рынок и будут инвестировать

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Количество частных инвесторов и их роль на рынке ценных бумаг будет расти, поскольку люди "распробовали" фондовый рынок, заявил в рамках инвестиционного форума "Россия зовет! Екатеринбург" заявил старший вице-президент, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей банка ВТБ Дмитрий Средин.

"Независимо от направления движения ключевой ставки количество частных инвесторов и их роль на рынке ценных бумаг будет расти. Рынок дает инвестору широкий набор инструментов, и инвестор может найти подходящий инструмент в зависимости от своих прогнозов роста того или иного актива - будь то недвижимость, нефть, валюта. Люди "распробовали" фондовый рынок и будут инвестировать", - отметил он.

Средин также подчеркнул, что интерес частных инвесторов к тому или иному инструменту напрямую связан с траекторией ключевой ставки. "Чем она ниже, тем больше денег инвесторы вкладывают в фондовый рынок. Когда она высокая - больше спрос на облигации, и здесь мы видим настоящий бум: сейчас больше трети портфелей, 35%, инвесторов вложено них. Причем речь не только об ОФЗ, но и о корпоративных бумагах", - добавил он.

ТАСС выступает информационным партнером форума.