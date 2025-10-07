Маркировку мясных изделий предложили вводить поэтапно

С1 марта 2026 года предполагается начало регистрации участников оборота в системе маркировки

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает с 1 марта 2026 года поэтапно начать обязательную маркировку мясных изделий, включая мясные субпродукты и продукты из мясного жира в потребительской упаковке. Соответствующий проект постановления размещен министерством на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предусмотрено поэтапное введение с 1 марта 2026 гоа обязательной маркировки средствами идентификации в отношении мясных изделий, включая мясные субпродукты и продукты из мясного жира, упакованных в потребительскую упаковку", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Как рассказали в пресс-службе Минпромторга, с 1 марта 2026 года предполагается начало регистрации участников оборота в системе маркировки, с 1 августа 2026 года - обязательная маркировка мясных продуктов, а с 1 октября 2026 года - обязательная маркировка колбасных изделий.

Как отмечается в пояснительной записке со ссылкой на данные Высшей школы экономики, доля незаконного оборота мясных изделий на рынке РФ за 2024 год составила 18%.

"Введение обязательной маркировки мясных изделий, включая мясные субпродукты и продукты из мясного жира, будет способствовать сокращению объемов незаконного оборота данной продукции и его влияния на развитие социальной сферы и экономики страны, повышению уровня безопасности и защиты жизни граждан, доступности информации о товарах, собираемости обязательных платежей, обеспечению прозрачности товарных рынков и возможности их мониторинга в режиме реального времени", - сказано в документе.

Также ожидается увеличение доли на рынке добросовестных участников оборота товаров, повышение эффективности контроля за оборотом продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, и снижение количества нарушений требований технических регламентов и правил оценки (подтверждения) соответствия продукции.