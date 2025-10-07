Пупо намерен продавать в России свои вина

Итальянский певец заявил, что вина будут носить названия его песен

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Итальянский певец Энцо Гинацци, также известный как Пупо, представит в России свой бренд вина. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По его словам, вина будут носить названия его песен. Как заявил артист, это будет "очень качественный продукт, посвященный 40 годам любви к России".

На старте бренд представит два игристых вина - они появятся на полках в ноябре 2025 года. Производство осуществляется в Пьемонте, на северо-западе республики. Оба напитка имеют высшие маркировки Италии DOC и DOCG, гарантирующие контроль происхождения и качества.

Пупо выступает на итальянской сцене 50 лет, его первый концерт в Советском Союзе состоялся 40 лет назад, в 1985 году. Артист с тех пор неоднократно выступал в России. Он остается одним из наиболее популярных представителей старой итальянской эстрады. Певец известен своими композициями Gelato Al Cioccolato, Burattino telecomandato, Cieli Azzurri, Un amore grande.