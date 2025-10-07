Аналитик Маркин: курс биткойна может достигнуть $200-250 тыс.

Инвестконсультант ВТБ отметил, что у биткойна ограниченная эмиссия: всего может быть произведено не более 20 млн "монет"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Курс биткойна в среднесрочной перспективе может достигнуть $200-250 тыс. за один биткойн. Такой прогноз дают аналитики "ВТБ мои инвестиции", заявил на форуме "Россия зовет! Екатеринбург" инвестконсультант ВТБ Артем Маркин.

"Буквально вчера курс обновил исторический максимум, превысив $125 тыс., и, по нашим оценкам, потенциал роста далеко не исчерпан. В ближайшей перспективе можно ожидать движения к $150 тыс., а в среднесрочной - и до $200-250 тыс. за биткойн", - сказал он.

Маркин напомнил, что у биткойна ограниченная эмиссия: всего может быть произведено не более 20 млн "монет", около 95% из них добыто. "То есть предложение объективно ограничено, а спрос продолжает расти - это поддерживает его цену", - пояснил эксперт.

Предыдущий исторический максимум был зафиксирован 14 августа 2025 года, когда криптовалюта достигала $124,47 тыс.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".

