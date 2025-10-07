На "Эльбрусе" в рамках старта горнолыжного сезона пройдет "Парад курортов"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. "Парад курортов" состоится в ходе открытия горнолыжного сезона России, которое пройдет на "Эльбрусе" с 4 по 7 декабря. Право на проведение мероприятия курорт получил, став в 2024 году победителем в номинации "Лучший горнолыжный курорт России" национальной премии "Горы России", сообщил на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор "Центра развития горнолыжной индустрии и туристических территорий" Илья Виноградов.

"Я очень рад, что по итогам народного голосования в 2024 году лучшим курортом страны стал "Эльбрус". И в этом году он получил право проведения у себя открытия горнолыжного сезона России. Особенности предстоящего события заключаются в том, что оно выходит далеко за рамки одного курорта. В Приэльбрусье ожидается приезд лауреатов национальной премии "Горы России" - лучшие курорты из каждого федерального округа. На курорте пройдет так называемый "Парад курортов", который покажет, насколько большая и многообразная горнолыжная индустрия [в России]. Масштаб события - это вся страна, вся Россия с вовлечением активной аудитории", - сказал он на пресс-конференции, посвященной федеральному старту горнолыжного сезона в России.

Виноградов также отметил, что в рамках открытия сезона запланирована масштабная культурно-спортивная развлекательная программа. "Туристы, гости горнолыжных курортов, райдеры, любители музыкальных концертов, спортивных состязаний - мы всех ожидаем на курорте "Эльбрус". Предусмотрена спортивная и развлекательная программа, в том числе самый высокогорный гольф на высоте 4 тыс. метров. Так что никто не заскучает, а наберется сил, эмоций и впечатлений", - добавил он.

Кроме того, Виноградов сообщил, что в этом году церемония вручения премии "Горы России" состоится 13 ноября, а онлайн-голосование продлится до 15 октября. По его словам, наиболее популярными номинациями по числу голосов в 2025 году стали "Лучший в России горнолыжный курорт" и "Лучший горнолыжный курорт для семейного отдыха". "В номинациях по федеральным округам особо ожесточенная борьба, можно так сказать, развернулась среди курортов Дальнего Востока, Северного Кавказа и Сибирского федерального округа. <…> Интересно, что лидер в этих номинациях постоянно меняется. И это говорит о напряженной конкуренции - курорты активно вовлекают своих гостей в процесс голосования", - отметил Виноградов.