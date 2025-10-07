Спад энергопотребления в Сибири объяснили запретом на майнинг

Снижение за январь - сентябрь 2025 года составило 9,2%

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 7 октября. /ТАСС/. Энергопотребление в юго-восточной части Сибири за январь - сентябрь 2025 года снизилось на 9,2% во многом благодаря вводу запрета на майнинг криптовалют. Об этом сообщил глава "Системного оператора" Федор Опадчий в ходе выступления на Всероссийской тарифной конференции.

"В юго-восточной части Сибири уже минус 9,2% [снижение энергопотребления - прим. ТАСС] <...> Повторюсь, это майнинг", - сказал он.

Благодаря вводу ограничений на майнинг, в частности, снизилось потребление электроэнергии в Иркутске. "Сибирь у нас разнонаправленно движется, минус 6% в Иркутске. Во многом это результат введения запретов на майнинг в юго-восточной части Сибири при том, что Бурятия и Забайкалье находятся в плюсе", - отметил Опадчий.

В сентябре в "Системном операторе" сообщили, что ввод запрета на майнинг криптовалют в юго-восточной части Сибири позволил выделить 320 МВт свободных мощностей.

Ранее Опадчий говорил, что ограничение на деятельность майнеров криптовалюты в Иркутской области в перспективе может позволить сэкономить около 600 МВт электроэнергии.

О запрете

Правительство России утвердило перечень из регионов и территорий, где майнинг запрещен с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года. Ограничения введены в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, 7 апреля правительство распорядилось ввести полный запрет майнинговой деятельности на юге Иркутской области. Майнинг также запрещен на некоторых территориях Бурятии и Забайкальского края в пики энергопотребления. В 2025 году они приходятся на период с 1 января по 15 марта, а в следующие годы - с 15 ноября по 15 марта.