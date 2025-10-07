"Эльга" выступила с инициативой построить Канкунскую ГЭС в Якутии

Глава региона Айсен Николаев добавил, что компания также рассматривает возможность реализации всего проекта каскада Южно-Якутской гидроэлектростанции, мощность которого может достигать 10 ГВт

ЯКУТСК, 7 октября. /ТАСС/. Компания "Эльга" выступила с инициативой за счет частных инвестиций в сжатые сроки построить Канкунскую ГЭС мощностью 1 ГВт в Якутии. Об этом сообщил журналистам председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", глава Якутии Айсен Николаев после заседания Совета при полномочном представителе президента РФ в ДФО.

"На совете округа впервые озвучено решение о реализации проекта по строительству Канкунской ГЭС. Этот проект разрабатывался еще с советских времен. В силу разных причин станция не была построена, а сейчас компания "Эльга" выступила с инициативой за счет частных инвестиций в достаточно сжатые сроки построить объект мощностью 1 ГВт", - сказал Николаев.

Он добавил, что компания также рассматривает возможность реализации всего проекта каскада Южно-Якутской гидроэлектростанции, мощность которого может достигать 10 ГВт. "Он полностью закроет дефицит электроэнергии не только для Якутии, но и для всего Дальнего Востока", - сказал он.

В свою очередь, заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил, что все усилия будут направлены на помощь в строительстве Канкунской ГЭС в Якутии. "Мы надеемся на реализацию проекта по строительству Канкунской ГЭС. Мы окажем всю помощь, которая необходима. Есть дефицит в энергетических мощностях. Предложение построить чистую генерацию для нас крайне важно", - сказал Трутнев.

Ранее проект Канкунской ГЭС предполагал создание объекта на реке Тимптон в Южной Якутии. Объект вошел в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики страны до 2042 года. Так, документ включает в себя строительство после 2035 года Канкунской ГЭС и линий электропередачи, обеспечивающих выдачу мощности объектов.

Компания "Эльга" - один из крупнейших в мире производителей коксующихся углей премиального качества. УК "Эльга" управляет добывающими, обогатительными и транспортно-логистическими активами в Дальневосточном федеральном округе. В Республике Саха (Якутия) компания разрабатывает одно из самых больших в мире месторождений коксующегося угля с запасами свыше 2,2 млрд тонн - Эльгинское угольное месторождение.