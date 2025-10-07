Цена бензина АИ-92 на бирже снизилась после вчерашнего рекорда

Бензин на торгах подешевел на 0,13%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 на торгах перешла к снижению, но все равно осталась выше 74 тыс. рублей за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Так, бензин АИ-92 на торгах подешевел на 0,13% - до 74,105 тыс. рублей за тонну. Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ выросла за день на 0,04% - до 79,81 тыс. рублей за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива выросла за день на 1,88% - до 72,669 тыс. рублей за тонну. Стоимость межсезонного дизеля также прибавила на сегодняшних торгах 0,75% и поднялась до 70,892 тыс. рублей за тонну, зимнего дизеля - выросла на 0,15%, до 77,52 тыс. рублей за тонну.

Топочный мазут подешевел за день на 1,27% - до 22,78 тыс. рублей за тонну. Также стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) выросла за день на 0,61% - до 77,15 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов упала на сегодняшних торгах на 7,81% - до 18,328 тыс. рублей за тонну.

Ранее правительство РФ ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца этого года. Для бензина запрет продлен для всех участников рынка, а для дизеля, судового топлива и прочих газойлей запрет введен только на непроизводителей.

Ранее вице-премьер России Александр Новак говорил, что новые меры позволят дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами, которые сейчас экспортируются. Он уточнял, что запрет на экспорт бензина не касается поставок по межправительственным соглашениям.