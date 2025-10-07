Рынок акций России перешел к росту в ходе торгов

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в ходе основной сессии Московской биржи перешел к росту, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13:48 мск индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,74% - до 2 667,98 и 1 012,62 пункта соответственно.

В начале основной торговой сессии индексы снижались на 0,22%.

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии (07:00 мск) падал на 0,17%.