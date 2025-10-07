Одноклассники тестируют формат покупки товаров напрямую из видеоленты

Видеолента с интегрированной кнопкой "Купить" позволяет пользователям сразу перейти к выбору товара и оформить заказ

Соцсеть Одноклассники и Магнит ADS запустили сотрудничество, первым шагом станет интеграция нового формата продвижения в клипах в OK с участием авторов платформы.

"На текущий момент развитие социальной коммерции - одно из приоритетных направлений для социальных платформ VK. Мы хотим предложить фокусной аудитории Одноклассников простой и удобный инструмент для онлайн-покупок внутри социальной сети. Магнит ADS стал для нас важным стратегическим партнером в этом направлении", - указал директор по продукту соцсети Александр Москвичев.

Сотрудничество также включает развитие формата шоппинг-стримов. Так, в сентябре Магнит и ОК провели совместную прямую трансляцию с интерактивными окнами с SKU-продуктами и возможностью закрепить товары в ленте. Новый этап позволит масштабировать этот опыт и внедрять в процесс дополнительные инструменты аналитики и вовлечения покупателей.

"Запуск нового формата стал первым стратегически важным шагом к созданию максимально удобных решений для брендов, авторов и покупателей. Проект создает естественную и интуитивно понятную точку касания с клиентом. Пользователь смотрит привычный контент и сразу получает возможность узнать больше о товаре, купить его", - заявил директор департамента социальной коммерции Магнит ADS Егор Юркевич.