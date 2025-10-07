Глава "Герофарм": бизнес может помочь в пропаганде борьбы с ожирением в России

Петр Родионов отметил, что общей стратегии для всех органов исполнительной власти в различных сферах нет

ГЕЛЕНДЖИК, 7 октября. /ТАСС/. Бизнес может поддержать инициативу государства в просвещении россиян о теме ожирения. Об этом сообщил глава российской фармацевтической компании "Герофарм" Петр Родионов в ходе выступления на форуме "Биопром" в Геленджике.

"Бизнес может участвовать в подготовке качественных материалов национальных, чтобы связать у человека в голове риски с состоянием, которое может привести к ожирению. Потому что иногда люди этого просто не понимают", - сказал он.

Он отметил, что в России общей стратегии для всех органов исполнительной власти в различных сферах нет, и необходимо создать национальную стратегию или документ, который будет акцентировать внимание не только Министерства здравоохранения на проблему ожирения, но и всех остальных органов исполнительной власти, а главное - общества.

Родионов напомнил, что две недели назад министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что при сохранении текущих тенденций к 2030 году около половины населения страны будет страдать ожирением. Этот показатель составляет порядка 25%. Он подчеркнул, что уже сейчас уровень ожирения очень высок, и, по прогнозам, за пять лет он может удвоиться без принятия необходимых мер по решению этой проблемы.

