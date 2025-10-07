Госдума одобрила в I чтении законопроект о развитии краудфандинговых платформ

Предусматривается возможность финансировать проект уже с момента сбора минимально необходимой суммы инвестиций и не дожидаться, когда соберется максимальная сумма

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование механизма привлечения инвестиций российским бизнесом через краудфандинговые платформы, а также на повышение их привлекательности и защиту прав участников. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов.

"Краудфандинг позволяет финансировать проекты за счет объединения в пул небольших денежных сумм, предоставляемых широким кругом розничных инвесторов. Как показала практика, разные способы инвестирования на таких платформах требуют и различного регуляторного подхода", - написал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в своем Telegram-канале. Законопроект уточняет порядок инвестирования через платформы, обеспечивая соблюдение интересов розничных и якорных инвесторов, стимулирует проектное финансирование и предотвращает риск инвестиций в недофинансированные проекты, а также позволяет расширить лимиты инвестирования для удовлетворения возрастающего спроса предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса, на финансирование, указал депутат.

Предусматривается возможность финансировать проект уже с момента сбора минимально необходимой суммы инвестиций и не дожидаться, когда соберется максимальная сумма, говорится в пояснительной записке. Оператор инвестплатформы может предоставить возможность физическому лицу инвестировать в течение одного календарного года денежные средства с использованием этой инвестплатформы в сумме не более 1 млн рублей.

"Одновременно в целях стимулирования проектного финансирования на инвестиционных платформах, а также предотвращения риска инвестиций в недофинансированные проекты законопроектом предусмотрено ограничение на предельное значение разницы между минимальной и максимальной суммой, содержащейся в инвестиционном предложении, на уровне 25%", - отмечается в сопроводительных материалах к документу.

В законопроекте устанавливается момент, с которого договор инвестирования считается заключенным: не с момента зачисления денежных средств на расчетный счет лицу, привлекающему инвестиции, а с момента передачи безналичных денежных средств с номинального счета оператора инвестплатформы. Оператору предоставляется возможность инвестировать или привлекать инвестиции на своей платформе, при этом для нивелирования конфликта интересов установлен прямой запрет для оператора быть одновременно инвестором и лицом, привлекающим инвестиции на своей платформе.

Банк России оставляет за собой право предусмотреть дополнительные требования для таких операторов с целью нивелирования возможных рисков (в том числе вызванных возможным конфликтом интересов). Документ также содержит меры по защите прав сторон, регулирует случаи расторжения договора и регламентирует раскрытие информации.