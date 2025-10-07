В РФ подготовят законопроект о вовлечении инвестиций граждан в строительство отелей

С момента запуска нацпроекта по туризму в России введено 55 тыс. новых номеров

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Законопроект о вовлечении инвестиций граждан в строительство отелей будет подготовлен в России. Об этом говорится в материалах к стратегической сессии по развитию туризма в РФ.

"Планы и целевые показатели на будущее. Номерной фонд и инвестиции: ввести 75 тыс. новых номеров через программу льготного кредитования. Законотворческая инициатива по вовлечению граждан в инвестирование в отели (выход с проектом закона в I квартале)", - отмечается в материалах.

Там также сказано, что с момента запуска нацпроекта по туризму в России введено 55 тыс. новых номеров. Объем поддержки по программе льготного кредитования строительства отелей увеличен. Планируемый ввод - 75 тыс. номеров с объемом инвестиций 1,7 трлн руб.

Продлена на три года и доработана программа строительства модульных гостиниц с учетом прошлых ошибок. В новых правилах увеличен до 10 лет срок обязательной работы гостиниц, введена их обязательная классификация, а также предусмотрен отдельный лимит (15%) на создание номеров вблизи туристических маршрутов. Все отборы на трехлетний период уже проведены, соглашения заключены.