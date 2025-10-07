Мишустин: на туризм в следующую пятилетку направят около 400 млрд рублей

Председатель правительства РФ отметил, что это почти в 1,5 раза больше, чем в предыдущую пятилетку

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Около 400 млрд рублей будет направлено на развитие туристических индустрий в следующие пять лет - почти в 1,5 раза больше, чем в предыдущую пятилетку. Об этом рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии кабмина "Развитие туризма в России".

"На развитие [туристической] индустрии в течение следующих 5 лет планируем направить около 400 млрд рублей", - отметил премьер.

"За предыдущий аналогичный период, напомню, уже было выделено из федерального бюджета порядка четверти триллиона рублей", - добавил он.

Мишустин напомнил, что профильный нацпроект реализуется с 2021 года. "Конкретные все мероприятия, конечно, нужно держать на особом контроле, - напутствовал он. - Поступательное развитие отрасли требует вовлечения буквально всех секторов экономики - от транспорта и промышленности до культуры, до сельского хозяйства, образования".

"Здесь нужна скоординированная работа всех ведомств", - добавил глава кабмина и предложил обсудить, "какие еще предпринять шаги, чтобы Россия стала одной из самых привлекательных для туристов стран в мире".