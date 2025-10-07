Пользователям Мax стал доступен сервис подписания документов

Для подписания документов необходимо найти чат-бот "Госключ" по названию в поиске мессенджера

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Возможность подписания документов через чат-бот сервиса "Госключ" стала доступна пользователям национального мессенджера Max. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

Читайте также

Удобство и безопасность. Какие преимущества у нового мессенджера Mах?

"Договоры купли-продажи, обращения в суд и другие документы можно подписать самостоятельно с помощью чат-бота "Госключ" в Max. Для этого необходимо обновить мессенджер до последней версии, иметь подтвержденную учетную запись на "Госуслугах" и сертификат электронной подписи", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что для подписания документов необходимо найти чат-бот "Госключ" по названию в поиске мессенджера, подтвердить профиль для первого использования бота с помощью "Госуслуг", загрузить необходимые для подписания документы, выбрать тип электронной подписи и подтвердить подписание.

Если же приложение "Госключ" у пользователя отсутствует, то Max направит в магазин приложений для его установки. При первом запуске "Госключа" будет предложено получить необходимые сертификаты электронной подписи. "После подтверждения подписанные документы в формате мобильной электронной подписи будут ждать пользователя в чат-боте", - добавили в пресс-службе.

Max завершил интеграцию с технологией мобильной электронной подписи "Госключ" 25 августа. Ранее подписание документов через Max возможно было только по инициативе компании. Организация направляет клиенту договор на подписание в мессенджере, к файлу прикрепляется ссылка для бесшовного запуска сервиса "Госключ", где пользователь подписывает документ электронной подписью.