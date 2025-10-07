ФАС ждет стабилизации цен топлива на бирже с ростом объема торгов

Важно обеспечить объемы топлива на бирже, для чего принимаются все необходимые меры, отметил глава службы Максим Шаскольский

СОЧИ, 7 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ ожидает, что ситуация с биржевыми ценами на топливо будет стабилизироваться по мере роста объемов торгов, дополнительно проработает предложения по стабилизации цен, сообщил журналистам глава ФАС России Максим Шаскольский.

"У нас регулярно обсуждаются на биржевом комитете различные меры. Нужно будет обсудить с коллегами - с Минэнерго и компаниями предложения, которые поступали", - сказал Шаскольский, комментируя предложения по созданию механизмов для предотвращения пиковых цен значений на торгах топливом.

По его словам, главное сейчас - обеспечить объемы топлива на бирже. "Для этого все необходимые меры принимаются. А дальше уже ситуация должна стабилизироваться в части ценообразования", - добавил он.