"Россети" готовы строить системы накопления энергии в разных регионах России

За этой технологией стоит будущее, отметил глава группы Андрей Рюмин

СОЧИ, 7 октября. /ТАСС/. "Россети" считают возможным участие в строительстве систем накопления энергии (СНЭ) в разных российских регионах. Об этом журналистам сообщил глава группы Андрей Рюмин в кулуарах Всероссийской тарифной конференции.

"Мы готовы строить накопители, считаем, что за этой технологией будущее. Смотрим на Китай, например, где системы накопления энергии широко применяются. И я уверен, что и в России будет сформирован такой же тренд", - сказал Рюмин.

Глава компании отметил, что накопители можно применять и на Дальнем Востоке. "Пока мы обсуждаем строительство накопителей в разных регионах России. Думаю, что на Дальнем Востоке накопители будут применяться. Когда будет реализован первый проект на юге, будем смотреть на его эффективность, и Минэнерго будет принимать дальнейшее решение", - пояснил Рюмин.

На юге России планируется построить три накопителя энергии для покрытия энергодефицита в регионе. В Крыму может появиться установка мощностью до 100 МВт, в Краснодарском крае - объекты на 100 и 150 МВт. Замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко сообщал ТАСС, что накопители планируется возвести до февраля и июля 2026 года.

По мнению главы "Системного оператора" Федора Опадчего, применение систем накопления энергии на юге России имеет хорошие перспективы для решения проблемы энергодефицита в регионе.