"Герофарм" зарегистрировал "Семавик" в Парагвае
12:35
ГЕЛЕНДЖИК, 7 октября. /ТАСС/. Аналог датского препарата от диабета "Оземпик" - "Семавик" от компании "Герофарм" - зарегистрировали в Парагвае. Кроме того, до конца года планируется регистрация препарата еще в двух странах. Об этом ТАСС рассказал глава компании Петр Родионов в кулуарах форума "Биопром" в Геленджике.
"Смотрите, у нас сейчас препарат зарегистрирован уже в Парагвае. Мы еще новостью этой не делились. Мы будем делать лонч вот уже в конце октября и делать запуск препарата в Парагвае", - поделился он.
Кроме того, до конца года планируется регистрация и запуск "Семавика" еще в двух странах, рассказал Родионов.
Форум "Биопром" проводится 6-7 октября в Геленджике.
