"Герофарм" зарегистрировал "Семавик" в Парагвае

До конца года планируется регистрация и запуск "Семавика" еще в двух странах, рассказал глава компании Петр Родионов

Редакция сайта ТАСС

ГЕЛЕНДЖИК, 7 октября. /ТАСС/. Аналог датского препарата от диабета "Оземпик" - "Семавик" от компании "Герофарм" - зарегистрировали в Парагвае. Кроме того, до конца года планируется регистрация препарата еще в двух странах. Об этом ТАСС рассказал глава компании Петр Родионов в кулуарах форума "Биопром" в Геленджике.

"Смотрите, у нас сейчас препарат зарегистрирован уже в Парагвае. Мы еще новостью этой не делились. Мы будем делать лонч вот уже в конце октября и делать запуск препарата в Парагвае", - поделился он.

Кроме того, до конца года планируется регистрация и запуск "Семавика" еще в двух странах, рассказал Родионов.

Форум "Биопром" проводится 6-7 октября в Геленджике.

ТАСС - генеральный информационной партнер мероприятия.