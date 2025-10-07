Лихачев: Европа хочет работать с Росатомом не меньше, чем ближайшие союзники РФ

Гендиректор госкорпорации отметил, что среди них Венгрия, Словакия, Сербия, Турция

Редакция сайта ТАСС

Гендиректор Росатома Алексей Лихачев © Сергей Булкин/ ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 октября. /ТАСС/. Страны Европы хотят работать с Росатомом с не меньшим энтузиазмом, чем союзники, граничащие с Российской Федерацией. Об этом заявил в Нижнем Новгороде во время мероприятия-спутника V Конгресса молодых ученых "Цепная реакция успеха" гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Нам удалось не только разработать, внедрить и совершенствовать передовые атомные технологии, нам удалось зажечь этим десятки стран, десятки миллионов молодых людей, руководство этих стран. Это не только те, кто, условно, является нашими ближайшими союзниками в ЕврАзЭс, БРИКС. Это Венгрия, Словакия, Сербия, Турция - член НАТО, эти страны хотят работать с нами не с меньшим энтузиазмом, чем те страны, с которыми мы граничим, которым физически можем поставлять наши технологии, - сказал Лихачев во время лекции в онлайн-режиме.

Он добавил, что Росатому благодаря работникам госкорпорации удалось пережить непростые времена, включая экономические санкции.

Лекции, обучения и защиты проектов проходят в Нижнем Новгороде с 5 по 7 октября в академии "Маяк".