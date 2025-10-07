РЖД начали продажу билетов в "детские купе" во всех поездах

При оформлении проездных документов детские места отмечены пиктограммой

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. РЖД начали продажу билетов в некоторые купе только для пассажиров с детьми в купейных вагонах всех поездов ФПК, сообщила компания.

"В купейных вагонах всех поездов ФПК теперь есть специальные купе, приобрести билеты в которые могут только пассажиры с детьми до 18 лет. В зависимости от состава поезда в нем предусмотрено одно или два таких купе", - говорится в сообщении.

При оформлении проездных документов детские места отмечены пиктограммой. Ранее подобный сервис был запущен для многодетных семей в поездах южных направлений.

В поездах ФПК пассажиры до пяти лет проезжают бесплатно, если не занимают отдельное место, для детей от 5 до 9 лет включительно (граждан РФ) билеты оформляются по детскому тарифу - 35% от стоимости взрослого. Для детей от 10 до 18 лет (граждан РФ) предусмотрена круглогодичная скидка 50% на проезд в поездах дальнего следования, говорится в сообщении ФПК.

При этом ФПК напоминает, что при оформлении билетов по льготным тарифам и посадке в поезд необходимо подтвердить наличие у несовершеннолетного пассажира гражданства РФ. Это можно сделать, предъявив свидетельство о рождении со штампом, подтверждающим наличие гражданства или паспорт гражданина РФ (для детей старше 14 лет).