"Россети" рассказали об ожидаемых изменениях регулирования сетевого комплекса

Глава группы Андрей Рюмин отметил, что за последние годы были приняты прорывные решения, касающиеся деятельности отрасли

СОЧИ, 7 октября. /ТАСС/. Глава группы "Россети" Андрей Рюмин на пленарном заседании юбилейной Х Всероссийской тарифной конференции, проходящей с участием руководителя Федеральной антимонопольной службы России Максима Шаскольского, рассказал об ожидаемых изменениях в сфере регулирования сетевого комплекса. Об этом сообщили в компании "Россети".

Рюмин рассказал о переходе на эталонный метод расчета затрат, запуске механизмов поддержки масштабных инфраструктурных проектов.

Глава компании отметил, что за последние годы были приняты прорывные решения, касающиеся деятельности отрасли. Среди них - формирование института системообразующих территориальных сетевых организаций, которые стали центрами ответственности за надежность электроснабжения, изменение подходов к регулированию при консолидации, создание условий для сохранения инвестиционных ресурсов через целевую амортизацию, возможность установления тарифов в единых зонах и другие.

"Важным достижением стало внедрение регуляторных соглашений, устранивших многие накопившиеся ранее проблемы. Но для того, чтобы эти вопросы не возникали в будущем, сетевым компаниям необходима операционная стабильность, которую может дать введение эталонов затрат в тарифное регулирование", - отметил Рюмин.

Он подчеркнул, что ФАС России проделала большую работу для определения общесистемных подходов к оценке стоимости обслуживания оборудования. "Россети" ожидают, что в ближайшее время Правительство РФ примет разработанный службой проект постановления о переходе на эталонное регулирование.

Говоря о вызовах, с которыми сталкиваются сетевые компании, Рюмин также отметил необходимость покрытия дефицита инвестиционных ресурсов. При реализации капиталоемких проектов тариф не может обеспечить необходимый объем затрат, а возможности привлечения ликвидности с рынка ограничены.

Поэтому требуются дополнительные инструменты поддержки. Одним из них может стать инвестиционный механизм, схожий с системой договоров о предоставлении мощности (ДПМ) в генерации, считает Рюмин. Таким образом, можно будет гарантировать долгосрочное финансирование проектов за счет надбавки на оптовом рынке как альтернативы росту тарифа.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.