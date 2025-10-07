В Кирове откроют завод по производству СПГ

Также компания "Кислород сервис фарм" планирует создать сеть криогенных автозаправочных станций

КИРОВ, 7 октября. /ТАСС/. Компания "Кислород сервис фарм" планирует в 2025 году открыть в Кирове первый в регионе завод по производству сжиженного газа, а также создать сеть криогенных автозаправочных станций. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области по итогам подписания соглашения между инвестором и Агентством инвестиционного развития области в ходе Петербургского международного газового форума.

"Компания "Кислород сервис фарм" намерена открыть первый в регионе малотоннажный комплекс по сжижению природного газа для использования в качестве моторного топлива производительностью 1 000 кг/час. Объем инвестиций в проект составит 400 млн рублей. Кроме того, компания намерена запустить в Кировской области сеть КриоАЗС (криогенных автозаправочных станций, предназначенных для заправки автомобилей, работающих на сжиженном природном газе)", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, завод по производству сжиженного газа станет первым подобным предприятием в регионе, его строительство и открытие запланировано в 2025 году. По данным пресс-службы, стоимость сжиженного природного газа в 1,5-2 раза ниже дизельного топлива и бензина, кроме того, использование СПГ снижает выбросы парниковых газов на 25% за счет сокращения выбросов оксидов углерода.

Компания "Кислород сервис фарм" работает в 10 регионах России, имеет собственные заводы по производству технических и медицинских газов и собственный автопарк для доставки всех видов газов по России и странам СНГ. В Кирове компания занимается производством и поставкой технических и медицинских газов, а также продажей газового и сварочного оборудования.