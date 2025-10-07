ФАС предложила способ избежать скачков цен на торгах топливом

Чтобы исключить закупку максимальных объемов небольшим числом приобретателей, необходимо, чтобы биржа встраивала эти инструменты в свою работу, указал замглавы службы Виталий Королев

СОЧИ, 7 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагала предлагала проработать вопрос аукциона открытия торгов топливом на бирже, чтобы участники рынка знали, какой объем и по какой цене можно купить, сообщил ТАСС замглавы службы Виталий Королев.

"Это больше вопрос к тому, когда биржа сможет реализовать те идеи, которые прорабатываются. Чтобы исключить закупку максимальных объемов небольшим числом приобретателей, чтобы все могли приобрести необходимый объем - необходимо, чтобы биржа встраивала эти инструменты в свою работу", - сказал он, отвечая на вопрос, что будет включено в механизмы, которые ФАС предлагает разработать для предотвращения пиковых значений на торгах топливом и когда они смогут заработать.

"Кроме того, мы предлагали проработать вопрос, связанный с аукционом открытия, чтобы все участники знали, какой объем, по какой цене они сегодня смогут купить, и не было ажиотажного спроса", - добавил Королев.