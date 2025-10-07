РБК: ущерб по делу Абызова о мошенничестве с акциями оценили в 394 млн рублей

Бывший министр по вопросам Открытого правительства РФ отрицает причастность к новым обвинениям

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Следствие оценило ущерб по новому делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова в 394 млн рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с материалами расследования.

Бывший чиновник обвиняется в мошенничестве с акциями Российской венчурной компании (РВК). По версии следствия, Абызов оказал давление на компанию для привлечения финансирования в американскую компанию Alion Energy Inс., специализирующейся на разработках в области робототехники, автоматизации проектирования и строительства солнечных электростанций.

Как сообщалось ранее, он отверг причастность по новым обвинениям. По его словам, новые обвинения "беспочвенны и необоснованны", так как в результате инвестиций в РВК, в том числе его финансовые вложения в акции компании, "оказались неликвидны".

6 октября Тверской суд Москвы отправил его в СИЗО на два месяца. При этом экс-министр уже отбывает 12-летний срок за создание преступного сообщества и другие преступления.

О деле Абызова

В конце декабря 2023 года Преображенский суд Москвы признал Абызова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества), ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), ст. 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ч. 4 ст. 204 (коммерческий подкуп) УК РФ. Он осужден на 12 лет колонии строгого режима и 80 млн рублей штрафа, а другие фигуранты на сроки от 5 до 12 лет колонии. Суд первой инстанции также лишил Абызова ордена Дружбы и запретил ему в течение трех лет после отбытия наказания занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах. Вину в инкриминируемых преступлениях Абызов не признавал со стадии предварительного следствия, а во всех судебных инстанциях просил его оправдать.

В то же время районный суд освободил двух фигуранток дела - Яну Балан и Оксану Роженкову, назначив каждой по 4 млн рублей штрафа, которые в апелляции были снижены. В срок отбытия наказания им было зачтено время, проведенное в СИЗО после задержания и в ходе рассмотрения дела по существу. Апелляционная инстанция Мосгорсуда позднее признала законным приговор в отношении Абызова, но незначительно снизила ему сумму штрафа - до 79 млн 900 тыс. рублей. Также значительно были снижены сроки другим осужденным по делу. Вместе с тем апелляция оставила в силе решение о лишении фигурантов таких госнаград, как орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, орден Почета и ордена Дружбы.

Все фигуранты уголовного дела обжаловали обвинительный приговор в кассационном порядке. Их рассмотрение с начала сентября этого года уже трижды переносили из-за невозможности установить точное местонахождение главного фигуранта дела, этапированного в Москву, для его участия. В настоящее время срок наказания отбывают осужденные Ильичев, Пелипасов, Власов и Абызов.