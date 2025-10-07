Ликсутов: Москва имеет все шансы стать первой промышленной экономикой мира

Заммэра столицы отметил, что в городе работают порядка 4,6 тыс. предприятий

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Москва в будущем имеет все шансы возглавить рейтинг главных промышленных экономик мира, обогнав Нью-Йорк и Шанхай. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Москва входит в топ-3 ведущих городских экономик мира. На первом месте у нас город Нью-Йорк, на втором месте Москва и на третьем Шанхай. <...> Не только все видят, как строятся дома, как строятся станции метро, как работает транспортная система, как строятся новые поликлиники и больницы, но и в такой важной, принципиальной для мировых городов отрасли, как промышленность. Здесь мы вторые в мире. Это и повод для гордости, и, конечно, задача, которую нам ставит мэр города - мы должны в конечном итоге лидерами стать в мире тоже. Я считаю, что это возможно", - сказал он в эфире телеканала "Москва-24".

По его словам, в настоящее время в Москве сосредоточено пять основных отраслей промышленности: пищевая, микроэлектроника, электромобилестроение, авиа- и ракетостроение, фарма и медицинское оборудование. Москва является одним из лидеров в стране по их развитию.

"Многое делается в области науки, разработок, проектной деятельности. Большой плюс для Москвы, что у нас находятся ведущие научные вузы, одни из самых лучших в России, и молодые ребята, которые хотят стать учеными, находят для себя и рабочие места, и самое главное, перспективу на много лет вперед работать в той профессии, которую они себе выбрали", - отметил заммэра.

Ликсутов добавил, что сегодня в Москве работают порядка 4,6 тыс. предприятий, на которых трудятся 755 тыс. сотрудников - каждый десятый работающий в Москве. Ежегодно открываются 150 новых инновационных и технологичных производств.

"Первое, на что могут рассчитывать промышленники, это на персональное отношение к каждому проекту со стороны города. Мы стараемся помочь всем и стараемся сделать так, что если у человека есть идея, возможность, знания, то мы, конечно, постараемся ему помочь. Неважно, из супервысокотехнологической отрасли, либо какой-то интересный проект, который просто надо развивать", - пояснил заммэра.

В настоящее время для столичных предприятий доступно более 20 инструментов финансовой и нефинансовой поддержки: от льготных инвестиционных кредитов и офсетных контрактов до локализации высокотехнологичных компаний на территории ОЭЗ "Технополис Москва". Благодаря этому с января по август 2025 года индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей увеличился на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2017 году по инициативе мэра Москва Сергея Собянина был учрежден День московской промышленности. Ежегодно он отмечается 7 октября. В столице проходит праздничный концерт и награждение предприятий-лидеров столичной промышленности.