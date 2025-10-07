Беглов: туризм в Петербурге поддерживает развитие десятков смежных отраслей

В 2024 году сфера туризма принесла городу свыше 730 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Туризм в Санкт-Петербурге поддерживает развитие десятков смежных отраслей экономики города. Как сообщила пресс-служба городской администрации, эти данные озвучил губернатор Петербурга Александр Беглов на стратегической сессии "Развитие туризма в России".

"Туризм - один из ключевых драйверов экономики Петербурга. Он создает мультипликативный эффект и поддерживает развитие десятков смежных отраслей. Доля туризма в валовом региональном продукте города - почти 2,5%. В прошлом году сфера туризма принесла Северной столице свыше 730 миллиардов рублей - на 50% больше, чем годом ранее", - привела пресс-служба слова Беглова.

По данным губернатора, прямую выгоду от развития туризма получает транспортная отрасль Петербурга. В 2024 году аэропорт Пулково обслужил почти 21 млн пассажиров, что стало новым рекордом. За восемь месяцев 2025 года железнодорожными узлами города воспользовались 26,7 млн пассажиров - почти в пять раз больше населения самого Петербурга.

Рост занятости в туристической сфере в Петербурге составляет 10-15% в год. Растут поступления в городской бюджет от курортного сбора, введенного в 2024 году. За прошлый год поступило почти 780 млн рублей, за первую половину 2025 года курортный сбор принес уже 524 млн рублей.

С мая по сентябрь 2025 года Петербург посетили порядка 6 млн туристов - почти на 7% больше, чем за тот же период прошлого года. 93% гостей - россияне. Въездной туристский поток вырос на 10,7% и достиг уровня 400 тыс. человек.