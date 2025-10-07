Бюро Нацсобрания Франции рассмотрит предложение об отрешении Макрона от власти

Рассмотрение запланировано на 8 октября

ПАРИЖ, 7 октября. /ТАСС/. Бюро Национального собрания - высший коллегиальный орган нижней палаты парламента Франции - рассмотрит в среду предложение 104 депутатов об отрешении от власти президента республики Эмманюэля Макрона. Об этом на своей странице в X сообщила лидер парламентской фракции левой партии "Неподчинившаяся Франция" Матильда Пано.

"Завтра Бюро Национального собрания рассмотрит наше предложение об отрешении от власти, которое подписано 104 депутатами", - отметила она.

Пано выразила надежду на то, что по итогам голосования в Бюро это предложение будет признано приемлемым.

68-я статья конституции предусматривает досрочное прекращение полномочий президента Франции в случае невыполнения им своих обязанностей. Это касается и отказа утверждать законы, принятые парламентом. Инициаторам импичмента необходимо на первом этапе собрать подписи 58 депутатов (десятая часть состава нижней палаты). Бюро палаты должно после этого определить, может ли проект резолюции быть принят к рассмотрению. Затем проект должна одобрить профильная комиссия. Для одобрения за резолюцию должны проголосовать две трети депутатов Национального собрания. Проект затем передается в Сенат (верхняя палата) парламента. Если обе палаты поддержат документ, депутаты и сенаторы должны собраться на совместное заседание. Для импичмента необходимо, чтобы резолюцию поддержали не менее 617 из 925 членов двух палат.

Аналогичное предложение "Неподчинившаяся Франция" выдвигала еще в прошлом году. И хотя предложение получило одобрение Бюро Нацсобрания, позже его отклонили на этапе рассмотрения в парламентском комитете по законодательным вопросам, где лидеры всех фракций, за исключением коалиции "Новый народный фронт" и правой партии "Национальное объединение", выступили против вынесения инициативы на голосование в нижней палате парламента.