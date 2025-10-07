МСП в гостиничной сфере смогут привлечь более 85 млрд рублей с господдержкой

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что расширению господдержки будет способствовать цифровизация процессов и перевод сервисов и услуг в онлайн-формат

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Почти 2,5 тыс. малых и средних предприятий (МСП) в гостиничной сфере до 2030 года смогут привлечь более 85 млрд руб. с инструментами участников Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является Корпорация МСП, говорится в сообщении пресс-службы корпорации.

"В большинстве регионов страны именно малый и средний бизнес является фактором роста гостиничной инфраструктуры. Для поддержи таких инициатив мы планируем, что с 2026 по 2030 гг. господдержку в рамках Национальной гарантийной системы смогут получить порядка 2,5 тыс. малых и средних предприятий. Это позволит им привлечь более 85 млрд руб. для создания новых и развития действующих гостиниц. По предварительным оценкам, почти три четверти этой суммы, порядка 60 млрд руб. - это будут средства по программе ПСК-Комбо, которую Минэкономразвития реализует совместно с Банком России и Корпорацией МСП. Еще более 20 млрд руб. придется на "зонтичные" поручительства Корпорации МСП, которые позволят предпринимателям получить заемное финансирование при отсутствии или недостаточности собственного залогового обеспечения", - сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках стратегической сессии по развитию туризма, слова которого приводятся в сообщении.

Он также сообщил, что с начала 2025 года более 300 субъектов МСП в гостиничной сфере суммарно привлекли 5,5 млрд руб. в рамках НГС.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что расширению возможностей господдержки гостиничного бизнеса будет способствовать цифровизация процессов и перевод сервисов и услуг в онлайн-формат.

На цифровой платформе МСП.РФ уже функционирует специальный сервис "Поддержка предпринимателей в сфере туризма", созданный по поручению президента РФ. С его помощью бизнес получает комплексную поддержку своих проектов от Корпорации МСП и региональных властей.

О цифровой платформе

"Цифровая платформа МСП.РФ сокращает коммуникацию между предпринимателями, федеральными структурами и региональными властями. С помощью созданной онлайн-витрины можно выбрать из подготовленных регионами проектов в сфере туризма или предложить к реализации свою идею. Сегодня для выбора доступно 260 предложений от субъектов РФ по созданию туристической инфраструктуры на автомаршрутах, а также 439 инвестплощадок для реализации турпроектов. На сопровождении Корпорации МСП уже находится 89 заявок в 39 регионах с суммарными заявленными инвестициями на 29,5 млрд руб.", - сообщил Исаевич.

В настоящее время на МСП.РФ для предпринимателей в сфере туризма доступно 208 мер поддержки. Цифровая платформа разработана и запущена Корпорацией МСП и Минэкономразвития РФ. Она функционирует с 2022 года и развивается по федеральному проекту "Малое и среднее предпринимательство" в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". "С момента запуска количество сервисов для малого и среднего бизнеса на МСП.РФ выросло с восьми до более чем тридцати пяти. Число пользователей МСП.РФ превышает 1,3 млн россиян: предпринимателей, самозанятых и планирующих начать свой бизнес", - говорится в сообщении.