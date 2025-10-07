AFP: политический кризис может стоить Франции €15 млрд к концу 2025 года

Проблемы во власти уже привели к падению финансового рынка страны

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 7 октября. /ТАСС/. Политическая нестабильность во Франции может негативно отразиться на темпах роста экономики страны, что будет эквивалентно ущербу в размере €15 млрд к концу 2025 года. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Французский наблюдательный центр по исследованию экономической конъюнктуры (OFCE).

Читайте также

Агония и хаос в Париже: чем грозит новая отставка премьера для Макрона и страны

По данным центра, политический кризис, начавшийся в июне 2024 года после роспуска президентом Франции Эмманюэлем Макроном Национального собрания и продолжающийся по сей день на фоне перестановок в правительстве, приведет к снижению роста экономики Франции в 2025 году на 0,5 процентных пункта. Как считает представитель OFCE Эрик Эйер, это обусловлено тем, что в период неопределенности "компании приостанавливают инвестиционные проекты и неохотно нанимают новых сотрудников, в то время как граждане предпочитают сберегать средства". При этом, по словам Эйера, точно оценить объем экономического ущерба от политического кризиса сложно ввиду того, что он затрагивает самые разные сферы общественной жизни. Сообщается, что политический кризис уже привел к падению финансового рынка Франции, а также может повлиять на дальнейшее возрастание госдолга страны, который составляет €3,4 трлн. В результате, по данным Национального института статистики и экономических исследований (INSEE), рост французской экономики в 2025 году составит всего 0,8%.

6 октября премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал Макрону прошение об отставке на фоне критики со стороны оппозиции на следующий день после оглашения обновленного состава правительства, в котором 13 из 18 мандатов были отданы представителям предыдущего кабмина. Вечером 6 октября Елисейский дворец сообщил, что Макрон поручил Лекорню провести до 8 октября новые переговоры со всеми политическими силами, "чтобы определить платформу для действий и ради стабильности страны". В случае провала этих переговоров он пообещал "взять на себя ответственность" за дальнейшие решения, о чем сообщили СМИ со ссылкой на окружение французского лидера.