Использование полимеров намерены внедрить в сельское хозяйство в 2026 году

Это поможет снизить пестицидную нагрузку на окружающую среду, уменьшить количество микропластика и повысить урожайность

ПЯТИГОРСК, 7 октября. /ТАСС/. Использование полимеров для обработки почвы намерены внедрить в сельское хозяйство в 2026 году. Первый эксперимент показал повышение урожайности кукурузы и подсолнечника. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщила проректор по научно-исследовательской работе Кабардино-Балкарского государственного университета Светлана Хаширова.

"Мы уже провели первый эксперимент на поле. Весной мы хотим повторить на большом уже участке - нескольких гектарах. И думаю, в следующем году уже начнем это все внедрять в сельское хозяйство, потому что это быстрее, чем в медицину или в космос. Мы хотим стать такой площадкой малотоннажной химии полимерных материалов для сельского хозяйства. Это очень важно для нашего региона, потому что основной вклад в ВРП - это доходы от сельхозпроизводства, и, мы с помощью наших технологий сможем снизить пестицидную нагрузку на окружающую среду, уменьшить количество микропластика и повысить урожайность. Это будет очень хороший вклад в развитие нашего региона, и мы постараемся уже со следующего года несколько новых продуктов внедрить", - сообщила Хаширова.

Она также отметила, что на первой в России конференции был проведен первый опыт внедрения новых технологий, который позволил повысить урожайность кукурузы и подсолнечника.

"У нас есть Центр передовых материалов и технологий, где мы разрабатываем новые материалы для космоса, авиации, машиностроения и медицины. Они уникальны тем, что могут заменить металл, при этом они на 50% легче и абсолютно биоинертны, то есть могут помещаться даже внутри организма человека и не выделять никаких вредных веществ. Недавно мы расширили область применения полимерных материалов и провели первую в стране конференцию, которая называлась "Полимеры для сельского хозяйства", где рассмотрели все возможные области применения полимерных материалов, начиная от умных удобрений, заканчивая композитным плугом, который улучшит обработку почвы. Также продемонстрировали влияние новых полимеров на всхожесть кукурузы и подсолнечника, нам удалось повысить урожайность, и уже обсуждаем с индустриальными партнерами возможность внедрения материалов", - добавила спикер.