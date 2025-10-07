Индекс РТС ускорил рост после публикации официальных курсов валют

Показатель поднялся почти на 1,8%

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Индекс РТС ускорил рост после публикации Банком России официальных курсов валют и поднялся почти на 1,8%, свидетельствуют данные Московской биржи. Регулятор понизил курс доллара на 8 октября до 81,93 рубля, евро - до 95,67 рубля, юаня - до 11,37 рубля.

По данным на 17:45 мск, индекс РТС рос на 0,36%, до 1 008,81 пункта, индекс Мосбиржи - также на 0,36% и находился на уровне 2 657,96 пункта. К 17:58 мск индекс РТС ускорил рост и находился на отметке 1 023,08 пункта (+1,78%), индекс Мосбиржи рос на 0,47% и составлял 2 660,95 пункта.