Кабмин Украины выделил дополнительно $36,3 млн на защиту объектов энергетики

Также уже принято решение о моратории на отключение потребителей в прифронтовых общинах от энергообеспечения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Украинское правительство дополнительно выделило 1,5 млрд гривен ($36,3 млн) на защиту объектов энергетики в регионах рядом с зоной боевых действий. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале по итогам совещания с премьером Юлией Свириденко.

"Правительство выделило дополнительно 1,5 млрд гривен именно прифронтовым регионам для защиты объектов энергетики. Сформирован резерв оборудования для оперативного восстановления энергоснабжения, и будем этот резерв увеличивать", - сказал Зеленский.

На встрече отдельно обсудили ситуацию в газовом секторе, наращивание запасов газа. Договорились, что в ближайшее время правительство примет постановление, сохраняющее фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей. Также уже принято решение о моратории на отключение потребителей в прифронтовых общинах от энергообеспечения.

Утром 7 октября компания "Черниговоблэнерго" сообщила о повреждении энергетического объекта в Черниговской области на севере Украины. Свыше 61 тыс. абонентов в городе Прилуки остались без света. Кроме того, свыше 21 тыс. абонентов были обесточены в городе Харькове на востоке Украины после ночных взрывов в регионе, сообщал глава областной администрации Олег Синегубов. Позже в Минэнерго сообщили о повреждении нескольких объектов энергетической инфраструктуры. Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что Украина хочет увеличить объемы импорта природного газа на 30% после повреждения газовой инфраструктуры страны.

В Минобороны России сообщили, что в ночь на 5 октября ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивавшим работу этих предприятий. О поражении объектов газово-энергетической инфраструктуры в Минобороны России информировали и 3 октября. Тогда же украинская компания "Нафтогаз" заявила о самой массированной атаке на газодобывающую инфраструктуру Украины с февраля 2022 года.