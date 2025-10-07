Раскрыт размер взноса на страхование для ИП на "упрощенке" в 2026 году

Он составит 2 970 рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Размер годового взноса на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, которые используют автоматизированную упрощенную систему налогообложения, в 2026 году составит 2 970 рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минтруда.

"Проектом постановления определен размер взноса на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, использующих специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». В 2026 году размер годового взноса составит 2 970 рублей", - говорится в сообщении.

Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) - это экспериментальный налоговый режим для малого бизнеса. Плательщики должны соответствовать определенным параметрам, в том числе иметь численность работников не более пяти человек, и годовой доход не более 60 млн рублей. Размер взноса на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний для плательщиков АУСН является фиксированным и ежегодно пересматривается с учетом темпов роста средней заработной платы.