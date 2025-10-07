Минэнерго США повысило прогноз по цене Brent на 2025 год до $68,64 за баррель

По прогнозу ведомства, в 2026 году стоимость в среднем составит $52 за баррель

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Минэнерго США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2025 году на 1,24% - до $68,64 за баррель с $67,8 за баррель. Это следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) министерства.

При этом ведомство прогнозирует, что котировки Brent упадут до $62 за баррель в четвертом квартале из-за растущих мировых запасов. По прогнозу Минэнерго США, в 2026 году цена Brent составит в среднем $52 за баррель.

Добыча нефти в США в 2026 году в среднем снизится на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 13,51 млн б/с. Прогноз по добыче в 2025 году повышен по сравнению с предыдущей оценкой на 90 тыс. б/с, до 13,53 млн б/с.

Минэнерго прогнозирует снижение добычи в 2026 году из-за низких цен на нефть до 13,51 млн б/с.

Ведомство также ожидает, что добыча нефти странами ОПЕК+ останется ниже плана, что предотвратит быстрое накопление запасов и ограничит снижение цен.