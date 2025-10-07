КТК планирует в 2025 году прокачать около 74 млн тонн нефти

Каспийский трубопроводный консорциум ожидает снижения этого показателя по сравнению с планом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) ждет снижения прокачки нефти по своей системе в 2025 году на 2 млн тонн по сравнению с планом, до 74 млн тонн, сообщил гендиректор КТК Николай Горбань.

"В этом году по заявкам предполагалось порядка 76 млн тонн. На сегодняшний день в связи с определенными условиями грузоотправителей произошла корректировка, сейчас мы ожидаем, что эта цифра будет порядка 74 [млн тонн]", - сказал он по итогам рабочей поездки на производственные объекты Восточного региона консорциума - нефтеперекачивающая станция (НПС) "Курмангазы" и НПС "Исатай".

В ходе поездки состоялись внеплановые проверки готовности оперативного персонала и подрядных организаций к чрезвычайным ситуациям, отмечает КТК. "Результаты [проверок] очень положительные",- отметил Горбань, назвав работающих на объектах специалистов высокопрофессиональными.

Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК.

Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", Exxonmobil, СП "Роснефти" и Shell.