Вкладчикам "Таврического банка" выплатили 90% страховой ответственности

Более 47,8 тыс. клиентов организации получили свыше 52,7 млрд рублей

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Более 47,8 тыс. вкладчиков "Таврического банка" уже получили страховые выплаты на сумму свыше 52,7 млрд рублей, что составляет 90% страховой ответственности по банку, сообщается в Telegram-канале Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

"Свыше 47,8 тыс. вкладчиков «Таврического банка» (АО) (г. Санкт-Петербург) обратились с начала выплат за страховым возмещением в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (ACB). Они получили более 52,7 млрд рублей, что составило 90% страховой ответственности АСВ по банку", - говорится в сообщении.

Выплаты начались 10 сентября 2025 года.

При этом порядка 25 тыс. вкладчиков подали заявление на страховое возмещение дистанционно - через сайт АСВ и портал "Госуслуги". Они получили 27,4 млрд рублей.

Кроме того, в банк-агент - "Уралсиб" - за возмещением с 12 сентября 2025 года обратились более 22,5 тыс. вкладчиков, которым выплачено 25,3 млрд рублей.