В КС рассмотрели вопрос улучшения практики взимания НДС с компаний IT-сферы

Полпред Совета Федерации ФС РФ в КС Андрей Клишас отметил, что при изменении НДС сторонам нужно прийти к соглашению о влиянии этого на цену

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Практика налогообложения в IT-сфере по действующим договорам стала темой обсуждения в рамках открытого заседания Конституционного суда Российской Федерации, которое провел председатель КС РФ Валерий Зорькин. По мнению ряда участников слушания, практика правоприменения оспариваемых статей Налогового кодекса и Гражданского кодекса России в IT-сфере допускает дальнейшее совершенствование, передает корреспондент ТАСС.

Судья-докладчик по настоящему делу зампредседателя Конституционного суда России Людмила Жаркова представила развернутую информацию по существу вопроса, принятого судом к рассмотрению, а именно - исключение необоснованного (по мнению заявителя) увеличения стоимости услуг IT-компаний, поставляющих партнерам программное обеспечение для электронных вычислительных машин и баз данных.

Полномочный представитель президента РФ в КС РФ Дмитрий Мезенцев в своем докладе в ходе заседания Суда отметил значимость совершенствования практики налогообложения, взимания НДС при оказании услуг компаниями, работающими в сфере IT-технологий. При этом он подчеркнул, что "оспариваемые в деле нормы строго соответствуют Конституции Российской Федерации".

"Автоматически не означает, что изменения НДС должны добавляться к цене даже по действующим договорам. <…> Базовые положения гражданского законодательства говорят о том, что при изменении НДС стороны должны прийти к соглашению по поводу того, как это влияет на цену", - заявил полпред Совета Федерации ФС РФ в КС Андрей Клишас. Он сказал, что порой имеет место противоречивая практика, которая требует уточнения законодательства.

Полпред Госдумы ФС РФ в КС Юрий Петров в своем выступлении дал возможный анализ правоприменительной практики в системе налогообложения предприятий IT-сферы, представил позицию Госдумы по обозначенному вопросу.

История вопроса

ПАО "Банк ВТБ" обратилось в Конституционный суд РФ, обжалуя ряд норм Гражданского кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, а также №265-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", которые, по мнению заявителя, не соответствуют ряду статей Конституции РФ и могут повлечь повышение цены по ранее заключенным договорам на сумму НДС в отсутствие согласия заказчика, не принимающего данный налог к вычету.