Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Курс юаня снизился до 11,4 руб.

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов во вторник вырос на 0,76%, до 2 668,6 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 2,07% - до 1 026,02 пункта. Курс юаня снизился на 6,4 коп. до 11,4 руб.

"Индекс Мосбиржи во вторник пытался развить отскок, на пике превысив 2 670 пунктов. Восстановление не выглядело уверенным, поскольку оно носит преимущественно техническую природу - рынок снимает накопленную перепроданность, в то время как по сути основные факторы влияния негативны. В геополитике ситуация стала более напряженной, нормализация ДКП займет более длительный период, рубль снова укрепился", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции СПБ Биржи (+13,6%), скорее всего, на сообщении о запуске торгов фьючерсами на фондовые индексы дружественных стран и биткойн", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по ее словам, оказались акции "Мосэнерго" (-2,3%), возможно, в связи с переоцененностью бумаг и сокращением информационной открытости эмитента.

Прогноз на 8 октября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам рубля на вторник - 81-84 руб. за доллар США и 11,25-11,75 руб. за китайский юань. Прогноз по индексу Мосбиржи на 8 октября - 2 600 - 2 700 пунктов.

Как считают во Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 600 - 2 700 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю: 80-82 руб., 94-96 руб. и 11,3-11,8 руб. соответственно.