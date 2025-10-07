ФАС: выделение сетевых активов "Русгидро" на Дальнем Востоке займет несколько лет

Глава службы Максим Шаскольский назвал приоритетной задачей привести "Якутскэнерго" и ДРСК в нормативное состояние

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 7 октября. /ТАСС/. Процесс выделения сетевых активов "Русгидро" на Дальнем Востоке займет несколько лет, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

По его словам, сейчас прорабатывается план соответствующих мероприятий. "Мы ранее говорили о том, что нужно стабилизировать положение компаний "Якутскэнерго" и ДРСК. Они в разном финансовом положении находятся. Первоочередная задача, на наш взгляд, - привести их в нормативное состояние", - отметил он.

По мнению главы ФАС, улучшению финансового положения сетевых компаний будут способствовать в том числе внедрение метода эталонов затрат и регуляторные соглашения. "И дальше уже принимать решения по тому, как с ними поступать, кому они будут переданы. Все это последовательно должно быть сделано, но после приведения в нормальное экономическое состояние. Я думаю, что на это уйдет несколько лет", - отметил он.

В сентябре член правления "Русгидро" Роман Бердников сообщал журналистам, что "Русгидро" выступает за слияние компаний ДРСК и "Якутскэнерго" перед передачей своих сетевых активов на Дальнем Востоке.

На Дальний Восток с 1 января 2025 года распространяется ценовая зона энергорынка - в ее границах запрещено совмещать деятельность по генерации и передаче электроэнергии.

ФАС совместно с Минэкономразвития прорабатывают вопрос о разделении "Русгидро", которая владеет сетями на Дальнем Востоке, на генерацию и сети при включении дальневосточных регионов в ценовую зону оптового энергорынка. Это касается не столько конкуренции, сколько конкретно соблюдения требований запрета на совмещение видов деятельности (передачи и купли-продажи электроэнергии).

В ходе энергетического форума "Энергопром" глава "Русгидро" Виктор Хмарин подтвердил, что переговоры с "Россетями" о передаче им сетевых активов "Русгидро" продолжаются.