Трамп: в США могут уволить значительное число госслужащих из-за шатдауна

Также под угрозой оказались некоторые государственные программы

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация из-за частичной приостановки финансирования федерального правительства (шатдауна) может провести значительные сокращения и увольнения сотрудников американских ведомств и свернуть ряд государственных программ. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп в начале встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.

"Да, конечно. У нас их много", - ответил американский лидер на вопрос о том, решено ли, какие программы могут быть свернуты в США из-за шатдауна. "Я вам не скажу какие, но мы объявим об этом довольно скоро. Но у нас много вещей, которые мы устраним и устраним навсегда", - подчеркнул он.

"Я могу сказать вам через четыре или пять дней, если это [приостановка финансирования правительства] будет продолжаться", - добавил Трамп, говоря о том, сколько сотрудников американских ведомств сократят или уволят. По словам американского лидера, если шатдаун затянется, это число "будет существенным". "И многие из этих рабочих мест никогда не восстановят. Но мы будем гораздо ближе к сбалансированному бюджету", - добавил Трамп, имея в виду возможность сокращения государственных расходов. По мнению американского лидера, приостановка финансирования правительства может позволить администрации США "избавиться от растрат, мошенничества и злоупотреблений на миллиарды и миллиарды долларов".

Трамп также фактически не исключил, что какой-то части сотрудников американских ведомств после возобновления финансирования правительства не будет выплачена задним числом зарплата.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Трампа).